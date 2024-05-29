Москва, 29 мая, 2024, 18:53 — ИА Регнум. В рамках первого модуля кадровой программы «Время героев» перед участниками выступили Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

времягероев.рф Заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин

В рамках своего выступления Анна Цивилёва рассказала участникам о задачах фонда и основных направлениях его деятельности. В нём участникам боевых действий оказывают разноплановую помощь по правовым, социальным и другим вопросам.

«Мы постарались выстроить работу по принципу одного окна: ветерану СВО или члену семьи погибшего достаточно прийти к нам, а дальше уже с ними в индивидуальном порядке будут работать социальные координаторы, юристы, психологи, сотрудники службы занятости и другие специалисты, в зависимости от запроса», — сказала Цивилёва.

Она подчеркнула, что будущее России — за героями, защитниками Отечества, которые после возвращения домой хотят приносить пользу стране в мирной жизни.

Максим Орешкин в своем выступлении на тему «Новые цели и драйверы роста российской экономики» коснулся вопросов изменений в глобальной экономике. Он отметил, что доминанты из XX века будут стремиться всеми силами удержать своё положение.

«Очевидно, что это им не удастся, потому что объективно шаг за шагом они будут уступать», — заявил Орешкин.

Он призвал участников программы выстроить новую страну, в основе которой будут три элемента суверенитета — государственный, культурно-ценностный и экономический.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Официальный сайт программы запустили 1 марта. Все участники пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После отбора их наставниками станут сотрудники администрации президента и правительства РФ. Также к работе подключатся губернаторы российских регионов, мэры и руководители госкорпораций.

27 мая стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев». Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В рамках первого модуля участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.