Вашингтон, 29 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. У бывшего президента США Дональда Трампа, желающего переизбраться в Белый дом, «семь пятниц на неделе». Раздавая в ходе предвыборной кампании обещания сходу разрешить все конфликты в мире, он задействует излюбленную «стратегию безумца». И, как показала практика, может придерживаться её на встречах не только с избирателями, но и со своими спонсорами, заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Gage Skidmore Дональд Трамп

29 мая СМИ сообщили, что Трамп в ходе общения со спонсорами заявил, что будь он президентом США, то бомбил бы Москву после входа войск России на Украину. Бомбардировкой грозил Трамп и Пекину в случае военных действий на Тайване.

Эксперт заметил, что Трамп озвучил своё заявление в ходе общения именно со спонсорами, и это ни в коей мере не попытка работать на электорат. Большинство республиканских избирателей уже просто устали от темы украинского конфликта и выделения всё новых финансовых траншей киевскому режиму.

«Это работа именно со спонсорами, которые нужны Трампу в ходе его предвыборной кампании. Он пытается им как-то объяснить, что если станет президентом, то сможет все кризисы разрешить. При этом задействует так называемую «стратегию безумца», как он любит. «Напугает Китай, напугает Россию, напугает Украину, заставит всех сесть за стол переговоров». Опять же, не стоит преувеличивать значимость одного такого заявления, тем более сделанного непублично. У Трампа «семь пятниц на неделе». Сегодня он говорит, что необходимо остановить третью мировую войну, завтра говорит про какие-то бомбёжки, а послезавтра у него снова настроение поменяется и он будет говорить нечто третье», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

При этом, как заметил политолог, давно известно, что конкретно предлагает именно Трамп в контексте украинского конфликта. Основная суть сводится к заморозке боевых действий с одновременными гарантиями безопасности Украине и её непринятием в НАТО. Эти идеи команда Трампа представила несколько месяцев назад, и сейчас, по мнению Дудакова, нет оснований подозревать попытку отказа от озвученной стратегии.

При этом он не раз говорил, что при переизбрании на пост главы Белого дома якобы сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Так, 26 мая в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне он пообещал, что добьётся прекращения боевых действий, если станет президентом.

Впрочем, озвученные Трампом угрозы бомбить Москву и Пекин не связаны с реальной политикой, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

«Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США также неоднократно заявлял, что для урегулирования украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Комментируя это обещание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в январе, что в Кремле нет понимания того, как именно бывший американский лидер собирается прекратить конфликт.

А директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в июле, что условия для переговоров по Украине пока не созрели.