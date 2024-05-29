Москва, 29 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В России есть тенденция к увеличению многодетных семей, её нужно укреплять, заявила 29 мая заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Мы имеем тенденцию к увеличению многодетных семей, но пока эта тенденция незначительная, и нам ее нужно укреплять», — заявила Голикова.

Она добавила, что главной задачей остаётся формирование позитивного образа семьи на основе укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Голикова добавила, что 27 регионов ещё не скорректировали нормативные базы по указу президента о многодетных семьях. Зампредседателя правительства призвала регионы сделать это как можно быстрее.

Вице-премьер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам добавила, что по поручению президента Владимира Путина в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях реализуется пилотный проект по рождаемости. Он показывает, что молодым людям, семьям с детьми важна поддержка не только в форме пособий и соцвыплат, важна среда, в которой человек живет и воспитывает детей.

Голикова добавила, что в 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41. К 2030 году, как поручил Путин, он должен быть 1,6, а к 2036 году — 1,8. Для этого регионам совместно с правительством предстоит актуализировать региональные программы по повышению рождаемости и включить в них инфраструктурные мероприятия.

Кроме того, Голикова на заседании заявила, что в соответствии с указом президента 41 региону, имеющему суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, на шесть лет определили дополнительную поддержку в размере 75 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, состоявшемся в мае, Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Она призвала принять новые меры для снижения возраста рождения первых детей.

Количество многодетных семей в России выросло почти на треть за последние пять лет. Голикова уточнила 6 марта, что в России проживают 2,3 млн семей с тремя и более детьми.

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.