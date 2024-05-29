Стокгольм, 29 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Швеции согласовало передачу киевскому режиму двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 и других вооружений, заявила 29 мая вице-премьер Эбба Буш на пресс-конференции.

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«В состав пакета помощи входит техника, находящаяся на первом месте в списке приоритетов Украины. Речь идёт об усилении ПВО двумя самолётами ASC 890, артиллерийскими боеприпасами и бронетехникой», — сказала она.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил журналистам, что ASC 890 способны обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники, а также цели на суше и на море. По его мнению, использование этих самолётов значительно укрепит украинскую систему ПВО.

Общая стоимость военной помощи составит 13,3 млрд крон ($1,25 млрд). Это будет самый крупный пакет поддержки из всех, что Стокгольм передавал Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Йонсон заявил о праве Украины наносить удары по территории России. По его мнению, это якобы не будет противоречить международному праву.

Россия неоднократно призывала западные страны прекратить поставки вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2023 года подчеркнул, что военная помощь, которую оказывают Украине, не изменит ход СВО, поставки только приведут к истощению ресурсов стран, оказывающих поддержку киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин, комментируя призывы разрешить использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, призвал лидеров стран, особенно европейских, быть осторожней. Он отметил, что территории этих государств не очень большие, но с высокой плотностью населения.