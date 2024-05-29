Москва, 29 мая, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia Solutions & Networks в совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии», следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

(сс) Erkka Peitso

«Разрешить <…> «Рестрим» сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «РТК — Сетевые технологии», принадлежащих Nokia Solutions and Networks Oy», — следует из документа.

Компания «Рестрим» принадлежит ООО «Телеком-1», чьими акциями владеет «Вестелком» (принадлежит «Ростелеком»).

В 2018 году «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК — Сетевые технологии» для развития инновационных технологий. По условиям сделки, «Ростелекому» принадлежит 51% долей в уставном капитале совместного предприятия, а Nokia — 49%. Предполагалась, что существенная часть прибыли будет направляться на развитие «РТК — Сетевые технологии».

В апреле 2022 года Nokia решила уйти из России, заявив об этом на официальном сайте компании. Однако позднее появилась информация, что Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре 2023 года одобрил выкуп Росбанком акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний. Речь, в частности, шла об акциях ВТБ, «Роснефти», «Газпрома». Изначально Росбанк принадлежал «Интерросу», но в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, в 2008 году став контролирующим акционером.