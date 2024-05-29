Москва, 29 мая, 2024, 18:36 — ИА Регнум. На комиссии Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) презентуют возможный аналог YouTube. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Rego Korosi

По его словам, пока что в России нет достойной альтернативы видеохостингу YouTube.

«Однако такая ситуация может измениться. В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный», — процитировала депутата «Парламентская газета».

Ранее Горелкин утверждал, что YouTube мягко проводит свою политику в отличие от Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поэтому пока не заблокирован в России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в правительстве России заявили, что на данный момент решений об ограничении доступа к видеохостингу YouTube на территории страны нет. В кабмине напомнили, что в соответствии с решением Роскомнадзора в отношении владеющей YouTube компании Google уже действуют определённые меры. Эти ограничения включают в себя информирование пользователей о нарушении российского законодательства со стороны владельцев сервиса и запрет на распространение рекламы иностранных лиц и их информационных ресурсов.

18 января стало известно, что видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ». В сообщении, появляющемся на экране при попытке открыть страницу канала, говорилось, что аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний. Сам Михалков удивился, что программа смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада. Режиссёр добавил, что его команда была готова к такому исходу, поэтому видео продолжат размещать на других доступных площадках.

В МИД России действия видеохостинга назвали классикой цензуры. Первая поправка к конституции США запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать своё мнение, но они умудрились и её нарушить, заключила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.