Москва, 29 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по нацпроектам 29 мая поддержал идею вице-премьера Дмитрия Чернышенко сформировать единую комплексную госпрограмму по спорту.

Константин Чалабов/ РИА Новости

Чернышенко напомнил, что ранее планировалось включить спортивный федеральный проект в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако по мнению вице-премьера, лучше было бы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошли и мероприятия по массовому спорту, и крупные спортивные состязания, и подготовка резерва, и развитие спортивной инфраструктуры.

Глава Минспорта Михаил Дегтярёв заявил, что согласен с этой идеей. Президент также поддержал инициативу.

«Давайте. Мы с вами в общих чертах это обсуждали, так и сделаем», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, также 29 мая глава государства поручил составить и скоординировать новые национальные проекты до конца лета текущего года.

О планируемом запуске новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.

Так, в России запустят пять новых национальных проектов ― «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

В частности, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» призван помочь росту продолжительности жизни в России. Как сообщил глава государства, к 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.