Киев, 29 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Представители десяти стран высказались о том, что могут разрешить киевскому режиму наносить удары их оружием по территории России, заявило 29 мая украинское издание «Лига. нет».

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По мнению журналистов, разрешение готовы дать Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Они сослались на первых лиц государств, глав МИД и представителей военных ведомств.

При этом издание не привело ни одной прямой цитаты, где даётся твёрдое обещание позволить ВСУ обстреливать территорию Россию западным вооружением. Также оно отметило, что США отказываются менять позицию и продолжают настаивать на запрете бить американским оружием по российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал разрешить Киеву применять вооружения, поставляемые Западом без ограничений. По его мнению, без этого разрешения ВСУ трудно противостоять российской армии.

Президент России Владимир Путин 28 мая, комментируя заявление генсека НАТО, заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки и сопровождения специалистов высокого класса, контролирующих полёт. Глава государства призвал лидеров стран альянса отдавать себе отчёт в том, к чему могут привести их заявления, а также помнить о небольших размерах их государств и высокой плотности населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая отметил, что страны Запада ещё не пришли к единому мнению, нужно ли снять ограничения для ВСУ на применение западного оружия. Он подчеркнул, что глава государства и военное командование принимают контрмеры на случай удара западным вооружением по российской территории.