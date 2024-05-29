Киев, 29 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Украине необходимы десятки западных истребителей для удержания линии фронта. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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«Киеву теперь нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для контроля над линией фронта», ― уточнил он.

Подоляк добавил, что на данный момент российские войска имеют абсолютное превосходство в снарядах, ракетах и тактической авиации. Кроме того, при наступательных действиях Вооружённых сил России линия фронта за последнее время расширилась ещё на 70 км по сравнению с 1200 км до активизации боёв на харьковском направлении.

В связи с этим, по словам главы офиса Зеленского, оптимальным для Киева станет получение 100–120 истребителей западного производства.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 1 марта заявил, что в небе над Украиной в 2024 году появятся истребители F-16. Он пояснил, что поставки военных самолётов пройдут в рамках предоставляемого пакета военной помощи из Нидерландов.

Дания пообещала Киеву, что этим летом передаст первую партию истребителей F-16 производства США. При этом количество военных самолётов датское минобороны не назвало.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 13 мая заявила, что обещанные королевством американские истребители четвёртого поколения F-16 появятся на Украине в течение месяца.

Агентство Reuters 10 мая со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Также отмечалось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб 28 мая заявила, что власти королевства поставят Украине 30 самолётов F-16 до 2028 года.

Президент Владимир Путин в марте подчеркнул, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

О том, что F-16 в случае поставки Киеву станут законной целью для Вооружённых сил России, в декабре также заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения РФ и НАТО увеличится.