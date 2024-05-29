Москва, 29 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживая нанесение ударов западным оружием по объектам РФ, пересекает «красную черту». Об этом заявила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница «Мастерской новых медиа» Кристель Нэан.

ТАСС/AP

Она напомнила, что Украина и без разрешения Запада уже давно использует поставляемое оружие для нанесения ударов по гражданским и военным объектам в России.

«Что касается заявления Макрона, то, как и его предложение отправить французских солдат на Украину, оно пересекает красную черту», — привели слова Нэан в ТАСС.

По словам военкора, словесные протесты не сработают против стран, которые уверены в своём праве делать всё что вздумается.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая французский президент предложил позволить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Такое решение он объяснил необходимостью нейтрализовать объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине.

2 мая Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией. Французский лидер также выступил с утверждением, что его идею о возможности отправки западных войск на Украину поддержали «много стран».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 мая заявил, что всё более воинственные заявления Запада приведут к «незаметному» пересечению последней грани, которая отделяет мир от полномасштабного конфликта. Западные политики не могут добиться ослабления или расчленения России другими методами, из-за чего переходят ко всё новым ступеням эскалации, добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая напомнил, что при нанесении удара по своей территории страна примет соответствующие контрмеры. Какими они будут, знают президент Владимир Путин и военные, добавил Песков.

Ввод западных войск на Украину станет шагом к глобальному конфликту и конфликту с Европой, отметил президент России. Путин подчеркнул, что иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет находиться в зоне поражения Вооружённых сил России. Он также назвал «чушью и дурью» заявления о том, что иностранные контингенты будут размещены на границах Украины, чтобы высвободить стоящих там сейчас украинских военных.