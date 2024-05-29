Вашингтон, 29 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) жалуются на проблемы с американскими танками Abrams, которые на фронте стали целью номер один для России, передаёт 29 мая телеканал CNN.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press Американский танк M1 Abrams на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве

В материале со ссылкой на заявления украинских военных говорится, что брони танка недостаточно для защиты экипажа, в результате чего он не выживает на поле боя. Боле того, во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри бронемашины.

Среди недостатков американских танков СNN указал и то, что один из танков оказался почти неподвижен из-за неисправности двигателя, несмотря на то, что техника только что была доставлена из Польши.

Телеканал отмечает, что эти танки созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как танки и пехота будут наступать, а такой возможности у ВСУ нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Telegraph написала, что российские военные уничтожают танки M1 Abrams на Украине, что указывает на уязвимость НАТО.

Предполагалось, говорится в материале, что «движущиеся бастионы» стоимостью около 10 млн долларов за единицу прорвут российские рубежи «единым бронированным кулаком», но вместо этого танковые подразделения ВСУ понесли тяжёлые потери от разведывательных и ударных дронов ВС РФ.

В конце апреля сообщалось, что украинские военные отвели американские танки Abrams M1A1 из зоны боевых действий из-за их высокой уязвимости перед российскими беспилотниками. Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams и пояснил, что американцы помогут ВСУ «изменить тактику».

Минобороны России 1 мая открыло в парке Победы на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. На ней представили более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию.

Здесь можно увидеть танк Leopard 2A6 и БМП Marder немецкого производства, а также БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и гаубицу M777 американского производства.

На выставку также доставили американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захватили во время наступления у Бердычей на авдеевском направлении.