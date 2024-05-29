Москва, 29 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в так называемой «мирной конференции» по Украине во время круглого стола на тему «Украинский кризис. Геополитические аспекты».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в «саммите мира», который организуется в Швейцарии 15–16 июня», — следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

В МИД пояснили, что целью этого мероприятия станет не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума.

В своем выступлении Лавров подробно рассказал о дестабилизирующих действиях США и ЕС для распространения и закрепления своего доминирования. Министр также пояснил, что причиной развязывания Западом гибридной войны против России стал самостоятельный внешнеполитический курс России, выступающей за формирование более справедливого мирового порядка, основанного на принципах Устава ООН.

Глава МИД также привёл в пример целенаправленные усилиях западных стран по разжиганию вооружённого конфликта на Украине, взращиванию там антироссийских и неонацистских настроений и поощрению русофобии.

Как сообщало ИА Регнум, в Швейцарии в июне пройдёт так называемая мирная конференция по ситуации на Украине без участия России. Швейцарская сторона пригласила по просьбе Киева более 160 делегаций.

Лавров назвал мероприятие попыткой сформулировать ультиматум для России. Дипломат добавил, что Россия не будет участвовать в этой конференции и любых других переговорах по Украине, на которых будет продвигаться «формула Зеленского». Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь назвала предстоящее мероприятие очередным надувательством со стороны США.

Лавров летом 2023 года заявил, что страны Глобального Юга не поддержали попытку навязать им «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, предполагающую капитуляцию России. Тогда глава МИД напомнил о секретных переговорах, инициированных Киевом, в Дании по урегулированию ситуации на Украине. На эту встречу в Копенгагене пригласили Бразилию, ЮАР, Китай и Индию. На переговорах представителей Глобального Юга пытались убедить, что нужно принять «формулу Зеленского».

Комментируя информацию о том, что в ЕС обсуждается возможность «мирного саммита» с участием России, политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом ИА Регнум 28 мая заявил, что подлинное мирное урегулирование ситуации на Украине на основе «швейцарского» процесса невозможно без участия России.