Москва, 29 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. С 29 по 31 мая жителей Москвы ожидает сильная жара. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по столице.

Артем Геодакян/ТАСС

В связи с этим в ведомстве порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни, с 29 по 31 мая, в Москве столбики термометров поднимутся до +30 градусов. По данным центра «Фобос», 29 мая должно стать самым жарким днём с начала 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о приближении аномальной жары предупредили жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что на этой неделе воздух днём в Петербурге прогреется до +26…+28 градусов. При этом рекордно высоких температур в городе не ожидается.