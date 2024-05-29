Москва, 29 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Апелляционный суд утвердил приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (псевдоним Стрелков), приговорённому к четырём годам колонии за призывы к экстремизму.

Известия/Рамиль Ситдиков Игорь Стрелков (Гиркин)

Защита называла приговор необоснованным и незаконным. Обвинение настаивало на том, что приговор нужно оставить без изменений. Заседание проводили в закрытом режиме, Гиркин присутствовал на нём.

«Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в определении Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

После вердикта апелляционного суда приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд приговорил Гиркина к четырём годам колонии общего режима в январе. Было установлено, что он через Сеть призывал к экстремистской деятельности. Обвинение запрашивало наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 11 месяцев.

Задержали Гиркина в июле 2023 года. Силовики забрали его из дома. После задержания экс-министра арестовали и отправили в СИЗО. В апреле 2024 года адвокат осуждённого заявил о его желании участвовать в СВО на Украине. К апелляционной жалобе приложили документ, в котором говорится, что одна из фронтовых воинских частей согласна заключить контракт со Стрелковым.

Гиркин был министром обороны и командующим армией ДНР с мая 2014 года. Он также руководил отрядом ополченцев, оборонявших Славянск от ВСУ. В июле Стрелков вывел своё подразделение из города, в августе его отправили отставку.