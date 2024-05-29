Москва, 29 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. У России достаточно ресурсов для достижения своих задач. Попытки внешних вмешательств не способны этому помешать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию», — отметил глава государства.

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Имеющихся возможностей хватит для уверенного долгосрочного комплексного развития России, её территорий, регионов, населенных пунктов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая приоритетами развития страны президент России назвал сбережение народа и благополучие российских семей. Также важным является повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений, заявил Путин.

По мнению лидера страны, технологический суверенитет России должен стать важным фактором для повышения устойчивости экономики. Глава государства отметил, что основная работа по достижению национальных целей идёт не в кабинетах, а на местах, в регионах.

6 мая Владимир Путин заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти. В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.