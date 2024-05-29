Сана, 29 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) за последнее время атаковало шесть коммерческих судов, одно из которых — в акватории Средиземного моря. Об этом 29 мая сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

M. C/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам военного представителя, движение осуществило удары с использованием дронов, а также противокорабельных и баллистических ракет по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море, а также по судам Alba и Maersk Hartford в акватории Аравийского моря.

По утверждению Сариа, в результате ударов все эти суда получили повреждения.

«Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке хуситов в Красном море на греческое судно Laax, шедшее под флагом Маршалловых Островов. По информации американских военных, движение «Ансар Аллах» выпустило в сторону судна пять противокорабельных баллистических ракет, не менее трёх из которых достигли цели.

Сариа 24 мая сообщил, что хуситы впервые атаковали следовавшее в Израиль коммерческое судно Essex в Средиземном море. По его словам, движение также нанесло удары по судну MSC Alexandra в Аравийском море и судну Yannis в Красном море.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 23 мая рассказал, что движение провело одну из операций в акватории Средиземного моря. Он уточнил, что в общей сложности их нападениям подверглось 119 связанных с Израилем, США и Британией судов.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильских военных в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движение «ХАМАС». Действия йеменского движения способствовали снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов, однако нападения движения не прекратились.