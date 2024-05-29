Москва, 29 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российские власти должны работать постоянно и напряжённо, как бойцы на передовой специальной военной операции (СВО), заявил 29 мая президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах — все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряжённо, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», — сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Он призвал не забывать, что основные задачи страны в настоящий момент решаются на фронте.

Также глава государства заявил, что у России достаточно ресурсов для достижения своих задач. Попытки внешних вмешательств не способны этому помешать, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, накануне на встрече с руководителями оборонно-промышленного комплекса в Московской области Путин заявил, что победа в специальной военной операции на Украине будет гарантирована тогда, когда Москва будет на «полшага впереди».

9 мая на параде Победы в Москве президент России подчеркнул, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Российский лидер отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.