Москва, 29 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы развития экономической и социальной сфер Ингушетии с главой республики Махмудом-Али Калиматовым в ходе рабочей встречи в Москве.

kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

Владимир Путин отметил, что Ингушетия демонстрирует высокие показатели продолжительности жизни и рождаемости. В среднем население региона живет 79,4 года. Этот показатель выводит республику на лидирующие позиции по стране. Что касается рождаемости, она составляет 15 на 1000 жителей — это тоже очень высокий результат. Ингушетия, как отметил глава региона, занимает в рейтинге рождаемости по стране вторую строчку. По мнению Махмуда-Али Калиматова, связано это и со строительством новых детских садов в республике, и с указами президента, касающимися детства и материнства.

Глава Ингушетии напомнил о федеральных программах и нацпроектах, которые реализуются в регионе. Благодаря им в Ингушетии ремонтируют старые школы и строят новые образовательные учреждения. Одним из следствий высокой рождаемости в республике является дефицит мест в школах и детсадах. Благодаря помощи из федерального центра ведется усиленная работа, направленная на его сокращение.

Владимир Путин также упомянул активный рост промышленности. Благодаря этому, как рассказал Махмуд-Али Калиматов, удалось нарастить объем налоговых поступлений и с 44% до 42% снизить дотационность бюджета Ингушетии. Выросли до 9,2 миллиарда рублей и доходы консолидированного бюджета. По информации республиканского минпрома, в прошлом году основные показатели промышленности продемонстрировали уверенный рост. Индекс промышленного производства достиг 117,1%, показав четвертый результат по стране. Что касается индекса промышленного производства обрабатывающих производств, он составил 111,8%. Высокие темпы сохраняются и в 2024 году.

Махмуд-Али Калиматов сообщил президенту РФ, что в регионе проводилась усиленная работа по расширению мер поддержки инвестпроектов. «Я сам возглавляю инвестиционный совет и могу сказать вам, что в нашем инвестиционном портфеле 40 проектов. В последний раз рассматривались семь инвестиционных проектов», — подчеркнул руководитель региона. Среди этих проектов — предприятия по переработке сжиженного газа, производству бытовой химической продукции, выпуску очистных систем и не только.