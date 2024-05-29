Москва, 29 мая, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Угрозы бывшего президента США Дональда Трампа бомбить Москву и Пекин не имеют отношения к реальной политике, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор ответил на заявление Трампа, сделанное на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании. Там американский политик заявил, что бомбил бы Москву и Пекин в случае ввода российских сил на Украину и нападения Китая на Тайвань.

«Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — приводит слова Перминова «Газета.Ru».

Парламентарий также заявил, что ему сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств.

Автор статьи в газете The Washington Post Джош Доуси 28 мая напомнил, что на одном из мероприятий по сбору средств Трамп предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин. Как отметил репортёр, это заявление удивило некоторых доноров. В материале также говорилось, что Трамп довольно часто обсуждает внешнюю политику на подобных встречах.

При этом экс-президент не раз говорил, что в случае переизбрания на пост главы США сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, в частности, он заявлял, что на это ему понадобится всего 24 часа. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают, как экс-президент собирается это сделать.

Трамп заявлял, что главы России и Китая играют лидирующую роль в мировой политике, отмечая, что Владимир Путин и Си Цзиньпин — на первых ролях, нравится это кому-то или нет. Тогда американский экс-президент пообещал в случае победы на выборах привести страну к такому положению, когда мир снова будет уважать США.