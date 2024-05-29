Москва, 29 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет с 3 июня на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения, сообщает 29 мая портал радио LRT.

(сс) distel2610

По его информации, в этот список вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая стало известно, что Литва решила расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией. Так, литовское правительство намерено денонсировать четыре договора. Речь идёт о соглашениях, которые связаны с поощрением и защитой инвестиций, а также с торгово-экономическими отношениями.

10 мая Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Польша подписали в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля Евросоюза за соблюдением антироссийских санкций.

До этого сообщалось, что таможня Литвы задержала два электромобиля Tesla Cybertruck в городе Шальчининкай. Несмотря на то, что автомобили везли в Белоруссию, сотрудники таможни не разрешили экспортировать машины из страны, так как подозревали, что электромобили отправятся в Россию.

На встрече с правительством России 6 мая президент Владимир Путин заявил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат и экономика страны продолжает расти.