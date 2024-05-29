Москва, 29 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Заявления Варшавы о том, что Украина имеет право применять поставляемое из Польши оружие по территории России, не стали неожиданностью для Кремля, заявил на брифинге 29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mil.gov.ua

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счёт не было», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.

«Рекомендую вам просто вспомнить слова президента», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. В связи с этим представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления, подчеркнул российский лидер.

Заместитель главы министерства обороны Польши Цезарий Томчик 29 мая заявил, что польские власти не устанавливали запрет на применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории России. Он подчеркнул, что Вооружённые силы страны могут использовать его так, как хотят.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Он вновь предложил разрешить ВСУ бить западным оружием по целям на российской территории.