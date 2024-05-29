Москва, 29 мая, 2024, 20:41 — ИА Регнум. В частном московском парке «Сказка» поставили бутафорские детские надгробия, на которых написано, что там якобы похоронили непослушных детей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

кадр из видео

Видео с кладбища разошлось в Сети. На надгробиях написано: «Топтал газон», «Лез без очереди», «Лез через ограждение», «Громко кричал в парке» и «Не слушал родителей». Местная жительница, снявшая видео, заявила, что шокирована такой мерой воздействия на детей.

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Пресс-секретарь парка Татьяна Поповичева сообщила журналистам, что псевдокладбище входит в территорию аттракциона «Дом страха». Надгробия установили около двух лет назад. Представитель парка отметила, что ранее жалоб на инсталляции не было, в эту зону водят обычно детей подросткового возраста.