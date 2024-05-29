Французский наёмник: иностранцы вступают в ВСУ ради видео для TikTok
Наёмник из Франции рассказал, что иностранцы едут на Украину ради видео в TikTok
Париж, 29 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Иностранцы едут воевать на стороне ВСУ в составе иностранного легиона только ради видео для соцсети TikTok, рассказал один из французских наёмников телеканалу France 2.
«К нам пришли очень много так называемых тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами», — заявил наёмник.
По словам французского военного, ради нескольких видео они впустую растрачивают снаряды.
Согласно данным Минобороны, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных. В оборонном ведомстве отметили, что больше всего наёмников из Польши и Румынии. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 658 наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины.
Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что Западу всё сложнее скрывать потери своих наёмников на Украине. Глава государства отметил, что наёмники давно принимают участие в конфликте на стороне ВСУ и в эфире часто слышна английская, французская и польская речь.
Военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на источники 6 мая заявил, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены под Часовым Яром в ДНР. Он отметил, что в бой вступили не иностранные тиктокеры, при первой же угрозе бросавшие позиции, а подготовленные профессиональные военнослужащие из стран НАТО.