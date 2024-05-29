Париж, 29 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Иностранцы едут воевать на стороне ВСУ в составе иностранного легиона только ради видео для соцсети TikTok, рассказал один из французских наёмников телеканалу France 2.

Иван Шилов ИА Регнум

«К нам пришли очень много так называемых тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами», — заявил наёмник.

По словам французского военного, ради нескольких видео они впустую растрачивают снаряды.

Согласно данным Минобороны, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных. В оборонном ведомстве отметили, что больше всего наёмников из Польши и Румынии. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 658 наёмников, участвовавших в конфликте на стороне Украины.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что Западу всё сложнее скрывать потери своих наёмников на Украине. Глава государства отметил, что наёмники давно принимают участие в конфликте на стороне ВСУ и в эфире часто слышна английская, французская и польская речь.

Военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на источники 6 мая заявил, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены под Часовым Яром в ДНР. Он отметил, что в бой вступили не иностранные тиктокеры, при первой же угрозе бросавшие позиции, а подготовленные профессиональные военнослужащие из стран НАТО.