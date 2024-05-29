Брюссель, 29 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В зданиях Европейского парламента (ЕП) в бельгийском Брюсселе и французском Страсбурге провели обыски. Предположительно, они связаны с делом о предполагаемом «влиянии России». Об этом 29 мая сообщили совместно немецкое издание Spiegel и бельгийская газета De Tijd.

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«Следователи в Бельгии и Франции с утра проводят обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Обыски, по-видимому, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, используют для продвижения российской идеологии», — говорилось в сообщении.

Корреспондент немецкого издания стал свидетелем того, как следователи вошли в офис голландского депутата Марселя де Граафа. Обыск также провели в кабинете сотрудника де Граафа Гийома П.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Европейский союз по предложению Чехии ввёл санкции в отношении чешского портала Voice of Europe. Его назвали инструментом «российской пропаганды», с помощью которого Москва якобы пытается повлиять на ход выборов в Европарламент. Введённые ограничения действуют во всех 27 странах ― членах ЕС. В тот же день Чехия ввела персональные санкции против издания.

18 мая Европейский союз официально опубликовал решение о запрете вещания «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe. В ЕС запрет аргументировали распространением в СМИ российской пропаганды и активной поддержкой конфликта на Украине. Отмечалось, что ограничения не помешают СМИ и их сотрудникам вести деятельность, отличную от вещания, например проводить исследования и брать интервью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва начала прорабатывать ответ на принятое в Брюсселе решение.