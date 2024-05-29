Москва, 29 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео удара по командному пункту ВСУ в посёлке Великая Писаревка Сумской области.

Кадр из видео

Он рассказал, что российская разведка заметила, как в один из домов заходят украинские офицеры. После этого беспилотник нанёс удар по зданию, в результате удара загорелась крыша.

Кроме того, другой дрон поразил автомобиль одного из украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили, что в городе Конотопе в Сумской области 29 мая прогремел взрыв. На момент взрыва в регионе действовал режим воздушной тревоги. При этом Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в этом регионе.

В Одессе 28 мая после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что есть сообщения о большом количестве машин скорой помощи, отправленных в район порта. Судя по реакции властей, был удар по важному объекту, предположил подпольщик.