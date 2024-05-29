Москва, 29 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту досмотров детей в школе в Воронеже перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Кадр из видео

«По данному факту следователями регионального СУСК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — цитировали слова представителя ведомства «РИА Новости».

В пресс-службе Рособрнадзора также сообщили, что следят за ситуацией с досмотром учащихся.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Сети стали появляться жалобы со стороны учеников одной из воронежских школ на процесс допуска к сдаче ЕГЭ. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было. Один из выпускников рассказал, что его вынудили снять брюки.

Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц. По словам школьниц, некоторых их них заставили снять бюстгальтеры после того, как металлоискатель начал «пищать».

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Лучше уж пусть ребенок воспользуется шпаргалкой и сдаст этот экзамен, чем запомнит, что в школе ему не доверяют и обыскивают, как в тюрьме, отметила главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она напомнила, что школа — это не только ЕГЭ, но и место, где формируется воспитание и нравственные ценности. Подобные примеры не могут воспитать достойную личность, добавила Ахмедова.

Главный редактор агентства также выразила удивление по поводу утверждения министерства образования Воронежской области о соответствии проверки этическим нормам. В качестве опровержения она привела видеозапись, на которой видно, как при досмотре одной из учениц пришлось поднять толстовку, частично оголив тело. Вызывает вопросы, что у минобразования входит в понятие «этика», отметила Ахмедова.