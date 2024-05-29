* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 мая в ходе заседания отклонил жалобу сбежавшего из России юмориста Максима Галкина на статус иноагента.

Сергей Бобылев/ТАСС Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Представитель шоумена Екатерина Зубань пыталась доказать, что политическая сатира юмориста не относится к политической деятельности. Она также заявляла, что Галкин якобы не получал финансовой помощи от Украины или других стран.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — вынес решение суд.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Министерство установило, что он осуществляет политическую деятельность и получает доходы на Украине.

В мае 2023 года стало известно, что юморист пытается добиться удаления из Сети видео, где он шутит про спецоперацию на Украине и про россиян. Причиной стало падение спроса на его выступления.

В июне 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Галкина, добивавшегося исключения из реестра иноагентов. В апреле он подал кассационную жалобу на решение суда.

Общественный деятель Вадим Манукян в беседе с ИА Регнум заявил, что Галкин испробует все способы, пытаясь добиться, чтобы его не считали иноагентом. Эксперт отметил, что такой статус мешает зарабатывать деньги в России, причем законодательство в этом вопросе ужесточается. Юморист также боится потерять имущество, находящееся в РФ, добавил Манукян.