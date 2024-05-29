Санкт-Петербург, 29 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге восьмиклассник умер после того, как в компании двух приятелей вдыхал газ для заправки зажигалок, передаёт 29 мая телеканал РЕН-ТВ.

Unsplash/Kilian Seiler

«Молодой человек 2009 года рождения умер после того, как надышался газом из баллона, предназначенного для заправки зажигалок», — сообщил источник телеканала.

В посёлке Стрельна 28 мая два молодых парня притащили его к подъезду одного из домов по Санкт-Петербургскому шоссе. Юноша был без сознания. Когда приехала скорая, он был уже мёртв.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в Иркутской области 11-летний школьник погиб, надышавшись газом из баллона. Отравление произошло в бане, где мальчик находился с друзьями. Ребёнка доставили в бессознательном состоянии в реанимацию, но спасти его врачи не смогли.

В конце февраля в Тюменской области двое подростков отравились алкоголем. Выпив спиртосодержащую жидкость, они плохо себя почувствовали. Юношей госпитализировали в областную больницу в Тобольске.