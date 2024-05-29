Барселона, Испания, 29 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона» назначен немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба команды.

Григорий Сысоев/РИА Новости Ханс-Дитер Флик

Контракт с 59-летним тренером рассчитан до 30 июня 2026 года. Флик заменил на этом посту Хави, об уходе которого клуб объявил ранее.

С 2021 по 2023 год Флик был главным тренером сборной Германии. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года, после чего одержала одну победу в шести товарищеских матчах. В сентябре 2023 года его отправили в отставку после поражения от сборной Японии.

До этого Флик тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как передавало ИА Регнум, в январе Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона 2023/24. Он добавил, что обсудил это решение с президентом и правлением клуба. Также он отметил, что не хочет становиться проблемой для команды.