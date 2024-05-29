Москва, 29 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 29 мая приняла в первом чтении законопроект о наделении приставов полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Алексей Майшев /РИА Новости

Согласно нововведению, все судебные приставы должны будут предупредить о намерении применить силу, оружие и спецсредства, а также предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований. Также приставы будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения.

Обо всех случаях применения силы, спецсредств и оружия, указывается в документе, пристав обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и в течение суток представить соответствующий рапорт. При этом в случае причинения гражданину ранения или в случае его смерти уведомление также в течение 24 часов должно быть направлено прокурору.

Также документ устанавливает, что приставам запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, а также если из-за этого могут пострадать случайные лица. При этом применение силы, спецсредств и оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц.

Как передавало ИА Регнум, в апреле соответствующий законопроект поддержала комиссия по законопроектной деятельности правительства России.

Сообщалось, что в ноябре 2023 года в Рязани застрелили главу отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Подозреваемого в убийстве задержали и арестовали.

В январе прошлого года в Анапе задержали четырёх человек, готовивших покушение на сотрудника службы судебных приставов. Как установили следователи, они хотели поджечь его дом и автомобиль и искали для этого исполнителей.