Лондон, 29 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В отсутствие помощи западных стран Украина сможет продолжать конфликт с Россией всего «несколько лишь месяцев». Об этом 28 мая написала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, команда главы киевского режима Владимира Зеленского высказывает обеспокоенность по поводу того, что украинский конфликт перестаёт быть главной темой для западных политиков, потому что многие из них будут заняты выборами в своих странах.

«Зеленский, похоже, осознаёт, что у Украины осталось мало времени», — говорится в публикации.

По словам автора материала, на фоне консолидации сил президентом России Владимиром Путиным и потери интереса Запада к украинскому конфликту «всё больше начинает казаться, что Украине осталось сопротивляться всего лишь несколько месяцев».

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая американский журнал Newsweek написал, что Киеву придётся согласиться на мирную сделку на условиях России, если он вместе с партнёрами не сможет быстро обеспечить украинскую армию оружием и личным составом. Отмечалось, что нынешний год выявил «значительную слабость» в действиях Киева и то, что поддержка Украины Западом не гарантирована.

Обозреватель журнала The American Conservative Марк Эпископос 26 мая написал, что Западу нужно понять, что он не сможет добиться поражения России в конфликте на Украине. По словам эксперта, существующая стратегия западных партнёров Украины не может помочь Киеву, потому что они существенно недооценивают военные возможности России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что киевские власти подталкивают к войне «до последнего украинца» с выгодой для США. Он отметил, что в Вашингтоне из-за внутриполитических разногласий ищут разные модальности для поддержки Украины.