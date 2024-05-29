Москва, 29 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующий день после возвращения из Ташкента телеграммой выразил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву признательность за гостеприимство.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин

«Хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан», — следует из телеграммы, опубликованной 29 мая на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что переговоры лидеров двух стран будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Глава государства добавил, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также заседание Совета регионов, открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на самых различных направлениях.

В телеграмме Путин поблагодарил Мирзиёева за обстоятельную беседу и дружеский диалог. Президент также пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. На следующий день, 27 мая, состоялись переговоры лидеров России и Узбекистана в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Путин пригласил Мирзиёева посетить Россию с визитом в удобное время.

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление. Кроме того, лидеры заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия при этом также готова построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал 28 мая, что в третий день визита Путин и Мирзиёев провели рабочий завтрак до отъезда российского президента в аэропорт. Песков также сообщил, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до 3:00 утра.