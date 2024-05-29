Анкара, 29 мая, 2024, 15:53 — ИА Регнум. ООН стала мёртвой духом организацией, если неспособна повлиять на войну, продолжающуюся в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая в парламенте на заседании Партии справедливости и развития, лидером которой он является.

Mohammed Talatene/dpa/globallookpress.com

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? <…> ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом», — сказал он.

Эрдоган назвал невыносимыми кадры, которые приходят из города Рафаха. Он заявил, что там боевые действия стали ещё более кровавыми. Президент возложил ответственность за происходящее не только на Израиль, но и на США, которые не препятствуют конфликту в палестинском анклаве.

«В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — добавил турецкий лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС напали на территорию Израиля, заняв несколько поселений, а также захватили заложников. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выбила боевиков с территории страны и начала военную операцию в секторе Газа.

7 мая Израиль объявил о начале военной операции в Рафахе. В тот же день израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ взяла под контроль КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом.

Вечером 27 мая израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев, расположенному возле Рафаха, что привело к гибели десятков человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал это и назвал трагическим инцидентом.

28 мая катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ нанесла удар по жилому дому в Рафахе. По информации журналистов, погибли семь человек. По данным минздрава Сектора Газа на конец мая, с начала конфликта погибли более 36 тыс. палестинцев, более 81 тыс. получили ранения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ноябре 2023 года заявил, что Израиль, будучи оккупирующей державой, не обладает правом на самооборону. Он подчеркнул, что израильские военные вправе вести борьбу с террористами, но не с мирным населением. Дипломат также обвинил США и их союзников в игнорировании ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в январе обвинил США в срыве всех попыток в рамках ООН остановить кровопролитие в секторе Газа. Он указал на то, что американские представители постоянно призывают снизить интенсивность боёв в секторе Газа, но блокируют любые резолюции, которые направлены на прекращение огня в этом регионе.