Москва, 29 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба покинул московский футбольный клуб «Локомотив» после завершения контракта. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба команды.

Александр Вильф/РИА Новости Артём Дзюба

«35-летний нападающий Артём Дзюба и футбольный клуб «Локомотив» прекращают сотрудничество в связи с завершением контракта по окончании сезона», — проинформировали в пресс-службе.

Игрок пришёл в состав «Локомотива» зимой 2023 года, сыграв за «железнодорожников» 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.

В период игры за московскую команду Дзюба также обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России (160 голов).

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба, за голы и передачи, за неизменное стремление к победе!» — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче со «Спартаком» заявил, что не увидел пользы в выходе на поле Дзюбы. Он отметил, что дальнейшее нахождение футболиста на поле будет зависеть от тренировочного процесса.

В феврале Дзюба признался, что не думал, какой вопрос задал бы президенту России Владимиру Путину при встрече. Игрок рассказал, что он уже как-то разговаривал с главой государства и они «очень мило поговорили».