Вашингтон, 29 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров», — пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто касается тем, связанных с внешней политикой.

По словам представителя предвыборного штаба бывшего американского лидера Кэролайн Ливитт, доноры по всей стране прилагают максимум усилий по переизбранию президентом Трампа, поскольку понимают, что Соединённые Штаты не могут позволить себе ещё четыре года ужасной политики Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент США заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобится всего 24 часа.

Помимо этого, в мае Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике. Тогда он заявил, что в случае избрания на пост президента он приведет страну к такому положению, когда мир снова будет уважать США.

25 мая Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США». Он также посчитал, что ещё один срок действующего президента страны может привести к её развалу, и назвал Байдена угрозой для демократии.