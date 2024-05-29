Москва, 29 мая, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, следует из документа, размещённого на портале официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлеченных к административной и (или) уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей <…> включаются в реестр должников по алиментным обязательствам», — говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в этот реестр включат нетрудоспособных родителей и (или) объявленных в розыск.

Согласно документу, должников должны уведомлять о включении в реестр в течение суток.

Минюст разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». В нём полномочия по ведению реестра должников в электронном виде предлагалось возложить на Федеральную службу судебных приставов.

В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключён из реестра. В министерстве отметили, создание реестра будет способствовать мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил летом 2023 года, что запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования. Помимо этого, она станет основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства.