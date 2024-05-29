Москва, 29 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 31 беспилотник. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sgt. Charles Vaughn

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Генерал добавил, что средства ПВО также сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США и девять реактивных снарядов «Ольха» и «Град».

Всего с начала СВО российские войска сбили 605 самолётов и 274 вертолёта украинских ВВС, а также уничтожили 24 770 вражеских беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь авиабомб Hammer и реактивный снаряд HIMARS.

24 мая Конашенков проинформировал, что российские средства ПВО в течение недели уничтожили два украинских МиГ-29, сбили восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотников.