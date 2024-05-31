Самара, 31 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Самарской области по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» близится к завершению строительство важнейшего транспортного объекта — дороги «Обход Тольятти» и Волжского моста. Вместе со скоростной трассой М-12 «Восток» он является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Правительство Самарской области Волжский мост

Маршрут «Европа — Западный Китай», проходящий по территории России, Казахстана и Китая, также называют современной реинкарнацией Шёлкового пути. Развитие транспортной инфраструктуры с Китаем необходимо для удовлетворения спроса на продукцию из Азии. При этом этот сегмент торговли продолжает расширяться.

«Отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок — более чем в полтора раза, до $7,6 млрд (в 2023 году. — Прим. ред.). В целом же двусторонний оборот сельхозпродукцией увеличился на 40%, до $9,7 млрд», — отмечал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Пекин.

Самарско-Тольяттинская агломерация имеет выгодное экономико-географическое положение и является одной из самых крупных агломераций в стране с численностью более 2,7 млн человек. Через ее территорию проходит часть грузопотоков, идущих по международным транспортным маршрутам.

«Обход Тольятти», который строится по поручению президента, — стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и как часть международного маршрута Европа — Западный Китай с выходом на Казахстан и Китай поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Правительство Самарской области Волжский мост

Работы по строительству моста через Волгу и нового участка «Обхода Тольятти» идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в ближайшие месяцы.

Новая автодорога «Обход Тольятти» позволит значительно сократить время перемещения жителей внутри Самарской области, а также выведет транзитный грузопоток за черту города Тольятти.

«Большое количество автотранспорта сегодня следует через Жигулевскую ГЭС в Тольятти, Жигулевск и села Ставропольского района. Многочисленные пробки доставляют массу неудобств. Строительство дублирующего моста решает эту проблему, уводя транзитный транспорт через Волжский мост», — отметил глава Ставропольского района Вячеслав Киреев.

Вместе с избавлением от многочисленных пробок появление «Обхода Тольятти» сыграет принципиальную роль для развития экономики как региона, так и страны в целом. Трасса станет одним из связующих звеньев по обеспечению безостановочного скоростного сообщения между пятью из крупнейших агломераций России — Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской. По оценке кандидата экономических наук Ирины Поляковой, к 2050 году суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд руб.

Ещё одним немаловажным аспектом станет создание новых рабочих мест, считает Полякова.

«C учетом строительства трассы появится порядка 130 тыс. рабочих мест в смежных отраслях (автомобилестроение, нефтехимия, электроника, транспорт и логистика, сфера услуг и другие)», — отмечает эксперт.

В 2023 году открылось движение по новой скоростной автодороге М-12 «Восток» до Казани, которая была построена по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Трасса, проходящая по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана, позволила снизить время в пути между Москвой и столицей Татарстана почти вдвое — до 6,5 часа. Всего с момента открытия автомобилисты совершили более 10 миллионов поездок по М-12.

На сегодняшний день М-12 «Восток» — это новый уровень скорости, комфорта и безопасности для автомобилистов, существенное ускорение логистики грузоперевозок и грамотное распределение транспортных потоков. Кроме того, трасса уже придала мощный импульс росту промышленности, запуску новых инфраструктурных проектов, развитию туристического потенциала территорий.

Например, по трассе стало удобнее добираться в нижегородское село Дивеево, где расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Паломники приезжают туда, чтобы приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского — основателя обители. Рядом с ракой под стеклом сохранены лапти и посох Преподобного Старца.

Строительство автомагистрали продолжается, так, в этом году по М-12 «Восток» можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем, в 2025 году, и до Тюмени.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» реализуется в России с 2019 года по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему по всей стране развивается транспортная система — это автомагистраль М-12 «Восток», морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты. Всё это оказывает непосредственное влияние на удобство пассажирских перевозок и скорость доставки грузов, повышает туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.