Стокгольм, 29 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Власти Швеции объявили о новом пакете военной помощи для Украины объёмом 13,3 млрд шведских крон (свыше $1,2 млрд). Об этом 29 мая сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам вице-премьера страны Эббы Буш, шведская сторона намерена предоставить Киеву самое необходимое для него оборудование.

«Речь идёт об усилении противовоздушной обороны [ВСУ] двумя самолётами ASC 890, артиллерийскими боеприпасами и бронетехникой», — пояснила она.

В свою очередь, глава минобороны Швеции указал на то, что передача Киеву самолётов радиолокационной разведки ASC 890 даст им новые возможности боевого управления целями в воздухе и на море.

Помимо этого, в новый пакет помощи Стокгольма Киеву войдут ракеты средней дальности класса «воздух — воздух» Rb 99, артиллерийские боеприпасы и бронетранспортёры Type 302.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Йонсон назвал правом Украины нанесение ударов по территории России. По его утверждению, такие действия ВСУ якобы являются соответствующими международному праву.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в апреле заявил, что Стокгольм может передать Киеву один из четырёх имеющихся у него зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он не стал обещать, что Швеция сделает это прямо сейчас.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок вооружения Украине. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявлял, что такие поставки никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.