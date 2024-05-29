Москва, 29 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Москве открылся новый подземный переход на городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Теперь у горожан есть ещё один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором», — заявил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что другой подземный переход со стороны Новокрюковской улицы оборудовали пандусом с навесом.

Зеленоград стал активно развивающимся центром российской микроэлектроники, поэтому вокзал строили на перспективу, объяснил Собянин. Сегодня вокзал принимает свыше 31 тысячи человек в сутки.

Столичный градоначальник напомнил, что в будущем через город пройдёт первая в стране высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На дорогу из Зеленограда до Петербурга будет уходить порядка двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, станция третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Зеленоград — Крюково стала первым в Москве трёхуровневым вокзалом. Уникальное транспортное решение позволило организовать для пассажиров пересадку на наземный транспорт на эстакаде. По словам Собянина, на этом вокзале впервые в Москве остановки для автобусов обустроили на действующей эстакаде — Крюковской.

А с одной из сторон железной дороги организовали пересадку по «карусельному» принципу. То есть автобусы всех направлений подъезжают прямо ко входу вокзала, пояснил мэр города. Удобство в том, отметил он, что пассажирам не нужно переходить проезжую часть.