Москва, 29 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации за сутки улучшили положение на четырёх направлениях, сообщил 29 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Пономарев/ТАСС

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли в течение суток более выгодные рубежи. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах посёлка Урожайное и села Сторожевое в ДНР. Как отметил представитель Минобороны, российские войска отразили одну контратаку. Украинская армия потеряла до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Российские военные отразили за сутки одну контратаку ВСУ. Украинская армия потеряла 245 военных, два танка, два автомобиля, пушку «Гиацинт» калибра 152 мм и гаубицу Д-30 калибра 122 мм. Военные группировки «Юг» уничтожили за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов украинских войск.

Подразделения ВС РФ «Центр» улучшили в течение суток тактическое положение и нанесли удары по украинской армии в ДНР в районах Селидово, посёлка Новоалександровка и села Евгеновка. Бойцы отразили пять контратак ВСУ. Украинская армия потеряла до 335 военных, три пикапа, американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубицу Д-20 калибра 152 мм и четыре орудия Д-30.

Конашенков также сообщил, группировка российских войск «Запад» заняла в течение суток более выгодные рубежи и нанесла удары по ВСУ в Харьковской области в районе села Синьковка, в ЛНР — в районе посёлка Новосёловское, в ДНР — возле сёл Серебрянка и Григоровка. Российские бойцы отразили две контратаки ВСУ. При этом украинская армия потеряла до 400 военных, два танка, 11 автомобилей, САУ Krab калибра 155 мм польского производства, гаубицу ТRF-1 французского производства калибра 155 мм и два орудия М119 американского производства калибра 105 мм.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ в Харьковской области, применив ракеты «Кинжал». Удар уничтожил натовских инструкторов и более 300 украинских военных.