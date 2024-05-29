Москва, 29 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Вопрос об атаках по военным объектам в городе Армавире Краснодарского края следует адресовать Министерству обороны. Об этом 29 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вопрос специфический, я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», — сказал он.

По словам представителя Кремля, именно Минобороны сможет сообщить, был ли нанесён ущерб каким-либо военным объектам на Кубани.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Армавиром. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений не выявлено.

27 мая ВСУ пытались атаковать с использованием БПЛА город Геленджик в Краснодарском крае. Все беспилотники удалось подавить. Обломки одного из них повредили недостроенное здание в селе Криница. Кроме того, на территории хутора Джанхот ещё один дрон упал на деревья, из-за этого вспыхнул пожар, возгорание оперативно ликвидировали.