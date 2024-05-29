Москва, 29 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки дронов украинской армии. Об этом 29 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков добавил, что также за сутки российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 188 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 мая в Минобороны рассказали, что украинская армия в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Юг» за сутки потеряла до 245 военнослужащих. В ведомстве уточнили, что также российские военные уничтожили два танка, два автомобиля, артиллерийское орудие «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Морские дроны следовали в направлении Крыма.