Москва, 29 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства, сообщил 29 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Staff Sgt. Pablo Piedra/U. S. Army

«ВСУ потеряли до 400 военнослужащих <…> 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции», — заявил генерал-лейтенант.

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР.

На этом направлении российская армия за сутки отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. Кроме того, российские военные уничтожили два украинских танка, 11 автомобилей, 155-мм САУ «Krab» польского производства и два 105-мм орудия М119 американского производства.

RF1 — это французская 155-мм самодвижущаяся гаубица. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий. Самостоятельно может передвигаться со скоростью 8 км/ч. Производством этого вида гаубиц занимались с 1984 по 1993 год. На смену TRF1 Франция начала производить самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как сообщало 29 мая ИА Регнум, ВСУ в боях с российской группировкой войск «Запад» за сутки потеряли до 400 бойцов. По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла до 245 бойцов в зоне ответственности подразделений группировки войск «Юг». Российские военные также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР.