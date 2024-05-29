Люксембург, 29 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд по санкциям у Совета ЕС, говорится в постановлении, опубликованном 29 мая на сайте судебного органа в Люксембурге.

Сергей Портер /ТАСС/Ведомости Российский предприниматель Фархад Ахмедов

Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Кроме того, суд приговорил Совет Евросоюза к оплате всех судебных издержек, связанных с этим делом.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз 13 сентября исключил из санкционного списка четырёх граждан России — главу группы ЕСН Григория Берёзкина, экс-главу компании Ozon Александра Шульгина, бизнесмена Фархада Ахмедова, а также полковника ВС России Георгия Шуваева, погибшего в ходе СВО в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о снятии санкций ЕС с четырёх россиян, отмечал, что в Кремле ни логику самих санкций, ни логику их снятия не понимают. Он подчёркивал, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, посягательство на активы противоречат всем законам и международному законодательству.

Президент России Владимир Путин, выступая в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что с учётом незаконных западных санкций российским предпринимателям нужно осознать, что вкладывать и хранить средства на родине гораздо надёжнее.