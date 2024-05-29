Львов, Украина, 29 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону, расположенному во Львовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным Telegram-канала «Русское оружие», удар по Яворовскому полигону российские силы нанесли ракетами «Кинжал». Помимо инструкторов из стран НАТО уничтожили более 300 украинских военных.

Военкоры уточнили, на этом объекте с начала спецоперации размещались иностранные инструкторы из нескольких зарубежных стран, которые обучали украинских военных. На полигоне бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также получали первичные навыки управления техникой.

«Точное количество уничтоженных военных из-за рубежа ещё предстоит установить, но речь может идти о сотне человек», ― отметили военкоры.

Кроме того, российские военные нанесли ракетные удары по аналогичным военным объектам в Дублянах и Дрогобыче во Львовской области.

Министерство обороны России пока эту информацию не подтвердило.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Сети появились видеокадры последствий ракетного удара ВС России по пункту дислокации военных ВСУ и наёмников из иностранных государств подо Львовом. Съёмки проводились на Яворовском полигоне в конце марта 2024 года. При ударе уничтожили порядка 15 единиц техники и около 100 военнослужащих, часть из которых, не менее 30, — иностранные наёмники из Франции, Польши, Германии и Британии.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 27 мая сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по эшелонам с техникой и боеприпасами ВСУ в районе Снигирёвки во временно подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Днём ранее, по данным подполья, российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Удары наносились в сторону военной части 3024 Нацгвардии Украины.