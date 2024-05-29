Москва, 29 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Доставка товаров с AliExpress в Россию работает в обычном режиме. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе «AliExpress СНГ».

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

«Оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме», — приводит aif.ru слова представителей компании.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что китайская компания Alibaba, которая владеет AliExpress, перестала принимать заказы от российских покупателей и проводить платежи в рублях. Отмечалось, что это может быть связано с угрозой попасть под вторичные санкции США.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон, по данным The Wall Street Journal, разрабатывает санкции против ряда китайских банков, чтобы заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой. Американская сторона опасается, что Россия даже в условиях беспрецедентного санкционного воздействия сможет одержать победу на Украине в конфликте на истощение.