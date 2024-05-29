Москва, 29 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, прошедшей 29 мая, поддержал его планы переизбраться на новый срок на посту главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Казаков Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

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Губернатор отметил, что его пятилетние полномочия подходят к концу. Он попросил у главы государства поддержки для участия в предстоящих выборах. Президент отметил, что Паслер за время руководства областью сделал немало, виден его настрой активно продолжать работу.

«Понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что окончательный итог выборов будет зависеть от избирателей Оренбургской области. Президент также обсудил с губернатором восстановление региона от паводков и призвал не затягивать с этим вопросом.

Путин в марте 2019 года назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области. Он сменил ушедшего в отставку Юрия Берга. Паслер победил на праймериз «Единой России», и его кандидатуру выдвинули на выборах губернатора. Он набрал почти 66% голосов и вступил в должность главы региона в сентябре.