Тбилиси, 29 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили собирается подписать закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Он заявил об этом 29 мая в ходе пресс-конференции в Тбилиси.

Sputnik/РИА Новости

По словам спикера парламента, 28 мая одобренный парламентом документ отправили в администрацию президента и ждут его оттуда с подписью Зурабишвили.

«Понятно, что с большой степенью вероятности она [президент Грузии] не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — сказал он.

Согласно процедуре, закон после преодоления вето в течение трех дней снова отправляется на подпись президенту Грузии. В случае, если последний в течение пяти дней не подписывает документ, его подписывает и публикует спикер парламента, и затем закон вступает в силу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая парламент Грузии большинством голосов поддержал преодоление вето на закон об иноагентах, наложенного президентом страны. За это решение проголосовали 84 парламентария и ещё 74 — против.

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом в трёх чтениях законопроект об иноагентах 18 мая, заявив, что документ невозможно улучшить. Президент Грузии также назвала его «российским», несмотря на то, что аналогичный ему и более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Документ предлагает вносить неправительственные организаций, которые получают более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер 28 мая заявил, что США осуждают решение парламента Грузии одобрить закон об иноагентах. Он также пригрозил санкциями всем причастным к принятию этого документа.