Вашингтон, 29 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка, необходимо распустить, так как её деятельность спровоцировала высокую инфляцию в стране, заявил конгрессмен-республиканец из Кентукки Томас Мэсси. Его предложение опубликовали на сайте палаты представителей Конгресса.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Во время [пандемии] COVID-19 Федеральная резервная система создала триллионы долларов из воздуха и одолжила их министерству финансов, чтобы обеспечить беспрецедентные расходы», — заявил политик.

По мнению Мэсси, ФРС спровоцировала девальвацию доллара, что привело к высокой инфляции. Из-за этого сбережения пенсионеров обесцениваются, а богатые получают прибыль благодаря монетизации долга. Конгрессмен также обвинил в сговоре ФРС, минфин и Белый дом.

Мэсси представил законопроект, который предполагает отмену действующего с 1913 года закона о создании Федрезерва. Соавторами проекта числятся 20 конгрессменов, все они состоят в Республиканской партии.

Как передавало ИА Регнум, Федеральное бюро статистики труда США в июне 2022 года сообщило, что инфляция в стране достигла 8,6%. Это стало рекордом с 1981 года. В 2023 году инфляцию в США удалось снизить до 3,4%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снизить рост цен до целевого показателя 2% получится не раньше, чем в 2024 году.

Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в апреле 2024 года, ссылаясь на доклад аналитического центра RAND Corporation (внесён в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), заявил, что США приближаются к упадку, после которого будет трудно оправиться. Он отметил, что страна теряет конкурентоспособность, а в мире снижается уважение к её мощи.